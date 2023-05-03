Стало известно об утонувших в грязи немецких САУ, переданных Украине NYT: немецкие САУ PzH 2000 оказались неприспособленными к распутице на Украине

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САУ Panzerhaubitze 2000

Переданные Киеву немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 оказались плохо приспособленными к украинской распутице, сообщает New York Times. По данным издания, орудия даже пришлось убрать с поля боя, при этом они застревали в грязи.

Германия и Нидерланды передали Киеву 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Они в ВСУ должны были заменить советские артиллерийские системы «Пион».

Из-за своих металлических, похожих на когти гусениц «Пион» на самом деле лучше работает в условиях грязи, — подчеркивает издание.

Гаубицы PzH 2000 увезли с поля боя еще и потому, что они не смогли бы самостоятельно покинуть местность, если бы начался российский обстрел.

Пока погода не улучшится, контрнаступления не будет <...>. Машины застрянут, и что мы будем делать, если начнется стрельба? — пояснил украинский лейтенант.

Другой проблемой немецких САУ названа их чувствительная электроника, которая выходит из строя при воздействии влаги или грязи. Из-за этого украинские солдаты вынуждены надевать специальные сапоги или тапочки. Также артиллеристы ВСУ пожаловались на сложность обслуживания гаубиц.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что властям Германии придется ждать три года, чтобы получить для бундесвера десять САУ Panzerhaubitze 2000. В издании отметили, что бундесвер передал Украине 14 гаубиц подобного типа, из-за чего в настоящее время возникла нехватка артиллерийских установок в немецкой армии.