Стало известно, что зять Трампа подумал о Зеленском еще в 2019 году WP: зятю Трампа Кушнеру не понравился Зеленский еще в 2019 году

У зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера остались негативные впечатления о президенте Украины Владимире Зеленском еще с первой их встречи в 2019 году, пишет The Washington Post. В материале говорится, что их представили друг другу на ужине в Брюсселе через несколько недель после избрания украинского лидера.

Весь ужин был организован для того, чтобы свести Зеленского и Кушнера, но это не сработало, — отметил источник.

По его словам, у Зеленского был низкий уровень английского и не хватало дипломатического опыта. В связи с этим он оказался неспособным к светской беседе и практически не контактировал с зятем Трампа.

Ранее Трамп заявил, что на Украине пора провести президентские выборы. По его словам, Киеву не следует нарушать избирательные процедуры, прикрываясь конфликтом с Россией.

Между тем экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что США разочаровались в Зеленском. По мнению политика, американцы, вложившие огромные средства и ресурсы в поддержку Киева, не видят отдачи. Их не устраивает, что при масштабной военной и политической помощи Запада результат остается неочевидным.