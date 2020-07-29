Стала известна новая угроза для экономической стабильности США

https://static.news.ru/photo/c0581d80-d1c7-11ea-a150-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Экономика США может пошатнуться из-за падения рождаемости после окончания пандемии COVID-19.

Так, за последние несколько лет общий коэффициент рождаемости в Соединённых Штатах сократился с 2,1 до 1,7 ребёнка на одну женщину. Сегодня 34% жительниц США хотят отложить беременность или иметь меньше детей из-за пандемии, следует из проведённого опроса Института Гутмахера, пишет Bloomberg.

Негативный прогноз также преподносят аналитики Брукингского института. Согласно их оценке, в 2021 году в США родится на 0,5 млн меньше детей, нежели изначально ожидали демографы.

Пандемией коронавируса охвачено более 200 стран мира. США, где выявлено более 4,4 млн случаев заражения, занимают первое место по уровню заболеваемости. На втором и третьем местах находятся Бразилия (свыше 2,4 млн) и Индия (около 1,5 млн).

Россия занимает четвёртое место. В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 828,9 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 620,3 тысячи пациентов, умерли 13,6 тысячи.

Медики вылечили 8116 человек от COVID-19 за последние сутки в РФ. За всё время пандемии в стране выздоровели 620 333 пациента. Специалисты также выявили 5475 новых случаев COVID-19 в РФ за минувшие 24 часа. Всего, по данным на утро 29 июля 2020 года, в РФ заразились коронавирусной инфекцией нового типа 828 990 человек. Из них скончались 13 673, в том числе 169 погибли от недуга за минувшие 24 часа, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru писал, что вторую волну COVID-19 можно избежать посредством решительных мер со стороны государств по борьбе с коронавирусом, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Его брифинг транслировался на странице ВОЗ в Twitter.