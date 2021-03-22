США ждут трудных времён в отношениях с Россией

https://static.news.ru/photo/d9156a3c-8b38-11eb-b3ff-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вашингтон ожидает, что в отношениях между Россией и Соединёнными Штатами настанут «трудные времена», заявил заместитель госсекретаря Джейк Салливан.

Мы считаем, что в отношениях с Россией предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются, а также ряд действий, на которые нам необходимо ответить решительно, — сказал он.

При этом в США уверены, что могут работать с РФ по ключевым вопросам, в том числе ядерным.

Салливан добавил, что отношения между странами в будущем не будут простыми и «будут сопряжены с серьёзными вызовами». Америке придётся отстаивать свои интересы, подчеркнул он в эфире телеканала MSNBC.

Ранее Министерство иностранных дел РФ выпустило заявление, в котором «с сожалением» констатируется отказ американской стороны от проведения встречи президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.

Москва предлагала провести беседу двух лидеров в формате видеоконференции в открытом режиме 19 или 22 марта. По замыслу российской стороны, политики обсудили бы тему стратегической стабильности и накопившиеся двусторонние проблемы, писал NEWS.ru.