Пентагон успешно провел испытания гиперзвуковой ракеты производства Raytheon Technologies Corp, пишет «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ. Уточняется, что в ходе маневров аппарат превысил скорость звука в пять раз. Класс изделия при этом не уточняется.