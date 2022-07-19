Пентагон успешно провел испытания гиперзвуковой ракеты производства Raytheon Technologies Corp, пишет «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ. Уточняется, что в ходе маневров аппарат превысил скорость звука в пять раз. Класс изделия при этом не уточняется.
Последовательные успешные летные испытания дают нам еще большую уверенность в технической зрелости нашего прототипа по программе Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, — приводят СМИ слова руководителя ракетного подразделения Raytheon Уэса Кремера.