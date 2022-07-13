Reuters: в США провели успешное испытание гиперзвукового оружия

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ВВС США совершили на этой неделе успешный испытательный запуск прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Испытание было проведено у берегов Калифорнии. ARRW — это проект американской гиперзвуковой крылатой ракеты. Сообщалось, что она может развивать скорость около 6 км/с и поражать цели на расстоянии до 900 км.

ВВС испытали ракету в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) 12 июля у побережья Калифорнии, — передает агентство.

17 мая ВВС США также рассказали об успешном проведении испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW. Запуск ракеты состоялся ещё 14 мая. Однако 30 июня очередное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты завершилось неудачно из-за проблемы, возникшей при запуске двигателя, написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение представителя военно-морских сил Тима Гормана. Он подчеркнул, что несмотря на провал, намеченные сроки по разработке данного вооружения не сорваны.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты решили увеличить расходы на оборону на $37 млрд. Поправки в проект оборонного бюджета на 2023 год внес профильный комитет палаты представителей Конгресса США. Туда вошло в том числе повышение военной помощи Украине до $1 млрд.