США считают борьбу с обходом Россией санкций одной из главных задач Минфин США назвал одной из основных целей борьбу с обходом антироссийских санкций

Борьба с обходом Россией введенных против нее санкционных ограничений является одной из приоритетных задач для Соединенных Штатов в 2023 году, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. Трансляция выступления главы ведомства на пресс-конференции в Индии проводилась на YouTube-канале Минфина США. По ее словам, Вашингтон совместно с союзниками нарастит усилия на этом направлении.

Одной из наших основных целей в этом году является борьба с попытками России обойти наши санкции. Наша коалиция наращивает усилия, которые были предприняты нами в последние месяцы, чтобы пресечь эти попытки, — сообщила Йеллен.

Министр финансов добавила, что США вместе с партнерами намерены продолжить ограничивать России доступ к военной технике и технологиям, необходимым ей для проведения военной операции. Йеллен также призвала увеличить помощь Украине вдвое на этой неделе. Она обратила внимание, что коалиция стран оказывает Киеву безоговорочную поддержку.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден утвердил поставки Украине кассетных боеприпасов. По данным газеты The Washington Post, Вашингтон планирует отправить ВСУ артиллерийские снаряды M864 для гаубиц калибра 155-мм. Ожидается, что данное вооружение будет взято из запасов Пентагона.