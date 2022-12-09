США решили передать Украине системы для защиты от беспилотников Reuters: США подготовились к передаче Украине системы для защиты от беспилотников и ПВО

Фото: shutterstock.com

США готовят новый пакет помощи Украине. Предполагается, что туда войдут в том чисkе системы против беспилотных летательных аппаратов и ПВО. Сумма пакета помощи составит $275 млн. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы и осведомленные источники.

США готовятся отправить Украине пакет помощи на сумму 275 млн долларов с новыми возможностями по защите от БПЛА и для укрепления ПВО, — говорится в сообщении агентства.

По имеющимся данным, о новом пакете помощи может быть объявлено уже в пятницу, 9 декабря. В него планируется также включить ракеты для установок HIMARS, боеприпасы для артиллерии, военные автомобили Humvee.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что администрация США ведет переговоры с конгрессом о выделении Киеву дополнительной помощи в сумме $37,7 млрд, в том числе — $21 млрд — военной помощи. Консультации по данному вопросу ведет советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что союзники и партнеры НАТО предоставили Украине военную помощь на $40 млрд. По его словам, помощь Украине будет продолжаться.