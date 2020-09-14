США разместят самолёты-невидимки в неожиданных местах Аляски

США вскоре разместят на Аляске 150 истребителей F-22 и F-35 пятого поколения, заявил сенатор от штата Дэн Салливан. Это сделает северный регион местом самой большой концентрации самолётов-невидимок. В Америке не скрывают, что подобная игра мускулами — ответ на участившиеся полёты российской авиации за полярным кругом и усиление противостояния с РФ в регионе в целом. Но одновременно эксперты признают наличие препятствий для наращивания военного присутствия в Арктике.

Сенатор Дэн Салливан, выступая в подкасте Woodrow Wilson Centre Polar Institute, заявил, что размещение 150 истребителей пятого поколения и развитие первого заполярного порта США в городе Ном — сигнал России и Китаю о том, что Америка серьёзно отстаивает свои интересы в Арктике.

Вашингтон весьма обеспокоен участившимися полётами российской авиации в Заполярье. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки перехватило российские самолеты у побережья Аляски не менее 10 раз в первой половине года. Большинство перехватов российских бомбардировщиков, истребителей и патрульных самолётов произошли в июне.

F-22 сопровождает российский самолёт Ту-95, пролетающий вблизи Аляски U.S. Air Force

В этом же месяце американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, способный нести ядерные заряды, в рамках учений по интеграции и оперативной совместимости совершил полёт за полярный круг в сопровождении британской и норвежской авиации. Миссия, длившаяся несколько часов, стала уже второй по счёту арктической операцией с участием стратегических бомбардировщиков США за три месяца. Журнал Air Force Magazine отмечает , что раньше B-2 Spirit никогда не залетал так далеко на север.

В июле ВВС США впервые представили собственную арктическую стратегию, которая констатировала, что по мере таяния полярных льдов интерес к освоению Арктики усиливается. При этом Россия обратила на это внимание раньше, чем США, и начала восстановление и наращивание группировок ВВС и ПВО в Арктике ещё несколько лет назад.

Согласно новой арктической стратегии США, самолёты в Аляске больше не будут размещаться только на нескольких больших базах. Скорее, они будут рассредоточены по обширным землям штата.

Непредсказуемое распределение сил усложняет планирование атак и контратак на войска США, — замечает Air Force Magazine. — Но есть одна проблема. На данный момент США не хватает инфраструктуры в полярном регионе.

Эксперты, опрошенные изданием, признают, что США всё ещё находятся на ранней стадии создания подходящей инфраструктуры для реализации этой стратегии. В Арктике со времён холодной войны сохранилось несколько крупных авиабаз, например, Эйлсон на Аляске и Туле в Гренландии. Но они не смогут вместить в себя новые заполярные амбиции США, подчёркивают аналитики. Америке нужно учиться, например, у Финляндии, ВВС которой могут использовать для посадки арендованные площадки и даже автодороги, что делает их более гибкими.

Кроме того, американской авиации на Аляске не хватает поддержки с моря. На данный момент США располагают всего одним тяжёлым ледоколом «Полярная звезда», срок эксплуатации которого истекает в 2029 году, и одним средним. На этот факт также обращает внимание аляскинский сенатор Дэн Салливан, один из главных адвокатов усиления американского присутствия в Арктике.

Cynthia Griggs/U.S. Air Force

В попытке решить эту проблему президент Дональд Трамп в июне подписал меморандум с требованием представить план строительства трёх тяжёлых и трёх средних ледоколов к 2029 году для поддержания постоянного присутствия в Арктике и Антарктике. Кроме того, глава государства потребовал рассмотреть возможность создания двух баз поддержки ледоколов на американской земле и двух — за рубежом.

Но даже если этот план будет реализован, США всё ещё будут значительно уступать России по количеству ледоколов. РФ располагает более чем 40 ледоколами, шесть из них — атомные. В планах у Москвы увеличить число атомных ледоколов до девяти к 2035 году.

В этом контексте усиление американской авиации на Аляске выглядит как попытка сбалансировать «ледокольное» отставание и показать, что с интересами США в регионе нельзя не считаться.