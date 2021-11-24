США предупредили о военной активности России на границе и в Крыму

Посольство США на Украине обратилось к американским гражданам с предупреждением о военной активности России на границе и в Крыму. Как заявили в диппредставительстве, американцам лучше воздержатся от посещения полуострова, а также Донецкой и Луганской областей, поскольку условия безопасности там могут измениться без уведомления.

Напоминаем гражданам США, что условия безопасности на границе могут измениться практически без уведомления, — сообщили в посольстве.

Кроме того, дипломаты выпустили памятку для выезжающих за рубеж, в которой посоветовали следить за международными новостями, а также иметь запасной план действий на случай непредвиденных обстоятельств.

Ранее стало известно, что в США не исключают возможность отправки военной помощи Украине. Подобный вариант сейчас рассматривается в администрации президента Джо Байдена. В пакет помощи могут войти противотанковые ракеты Javelin, а также миномёты, обсуждаются и системы противовоздушной обороны. По данным CNN, данный шаг станет ответом на наращивание военной группировки РФ на границе. Осведомлённые источники телеканала сообщили, что обсуждение проблемы военной помощи Киеву происходит на фоне звучащих на Украине опасений о якобы готовящемся вторжении России. Москва подобную информацию отрицает.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов в отношении Украины. Он отметил, что вооружение Украины и отправка военных советников западных стран в эту страну нагнетают обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. Россия глубоко обеспокоена провокационными действиями ВС Украины в регионе.

Ранее украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что срыв переговоров Москвы и Киева по Донбассу является главной целью США в рамках целенаправленного нагнетания напряжения вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины. Жданов полагает, что таким образом Вашингтон надеется «убить двух зайцев»: помешать договорённостям двух сторон и оказать давление на Кремль.