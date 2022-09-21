США ответили на заявление Путина о возможности использовать ядерное оружие В Белом доме всерьез отнеслись к словам Путина о ядерном оружии

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Джон Кирби

Слова президента России Владимира Путина о готовности России использовать любые средства для защиты территориальной целостности были восприняты в США со всей серьезностью заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC. Однако в Вашингтоне пока не видят необходимости повышать готовность сил стратегического сдерживания.

Это безответственная риторика для ядерной державы... Мы воспринимаем это серьезно, мы, насколько можем, отслеживаем их стратегическую конфигурацию с тем, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Прямо сейчас мы не видим никаких признаков, что это требуется, — сказал Кирби.

Он также предупредил, что применение Россией ядерного оружия обернется для нее тяжелыми международными последствиями и превратит в «изгоя» на мировой арене.

Ранее Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Москва использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. Он подчеркнул, что страны Запада открыто говорят о применении ядерного оружия, а также подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России.