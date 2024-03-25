США отказались помогать РФ в сфере безопасности после теракта в «Крокусе» Кирби: США не планируют содействовать России в сфере безопасности

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джон Кирби

США не планируют содействовать России в сфере безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле», заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге. Также он вновь заявил, что ответственным за теракт Вашингтон считает ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает РИА Новости.

Помощи в сфере безопасности от США России не планируется, — сказал Кирби.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл», были членами радикальной исламистской группировки, готовившей атаки в его стране. По его словам, речь идет о терактах, которые предотвратили французские спецслужбы в последние несколько месяцев. Этим объясняется и то, что власти страны 24 марта повысили уровень угрозы безопасности до самого высокого, добавил он.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на информацию следствия и правоохранительных органов России по вопросу теракта в «Крокус Сити Холле». Так он ответил на вопрос о возможной причастности ИГИЛ к массовой расправе над мирными гражданами в концертном зале в Красногорске.

Между тем криминалист Михаил Игнатов, считает, что конечным бенефициаром теракта могли быть агенты влияния западных спецслужб в Турции. Он не верит в слова задержанных о вербовке по телефону и отмечает, что по мессенджеру «никто не обучит навыкам владения оружием», не привезет автоматы и не даст дополнительных инструкций.