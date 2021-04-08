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США опровергли отправку кораблей на помощь Украине

22:47, 08 апреля 2021

Соединённые Штаты не рассматривают отправку военных кораблей в Чёрное море для поддержки Украины, сообщили в Пентагоне.

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