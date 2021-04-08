США опровергли отправку кораблей на помощь Украине

Соединённые Штаты не планируют объявлять о введении новых санкций против российских властей на текущей неделе, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки в ходе брифинга.

Журналист спросил её, исключает ли Белый дом введение ограничительных мер на этой неделе. На этой неделе? Да. Я не будут исключать [что-либо относительно] дальнейшего, — сказала она. По её словам,...