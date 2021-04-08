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Михаил Щипанов
Соединённые Штаты не рассматривают отправку военных кораблей в Чёрное море для поддержки Украины, сообщили в Пентагоне.
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Соединённые Штаты не планируют объявлять о введении новых санкций против российских властей на текущей неделе, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки в ходе брифинга.
Журналист спросил её, исключает ли Белый дом введение ограничительных мер на этой неделе.
На этой неделе? Да. Я не будут исключать [что-либо относительно] дальнейшего, — сказала она.
По её словам,...
США опровергли отправку кораблей на помощь Украине