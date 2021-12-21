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США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin

Пентагон: США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin
00:59, 22 декабря 2021
США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin
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Администрация США одобрила продажу Литве противотанковых комплексов Javelin. Сумма сделки составит $125 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.

В рамках сделки Литва получит 341 ракету FGM-148F и 30 командно-пусковых блоков ПТРК Javelin.

Госдепартамент вынес определение, одобрив возможную иностранную военную продажу правительству Литвы ракет Javelin и сопутствующего оборудования на оценочную стоимость $125 млн, — сообщается в пресс-релизе.

Также Литве поставят зарядные блоки для батарей, тренажёры, справочные материалы, услуги технического сопровождения.

Ранее продажу турецкого оружия Украине объяснили «просто торговой сделкой». Профессор Салех Йылмаз заявил, что турецкое оружие Украине продаёт частная компания, не государство. Таким образом, Турция не выступает против России.

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