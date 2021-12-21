США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin

В случае обострения ситуации на Украине власти США рассмотрят возможность ограничения импорта смартфонов и автозапчастей в Россию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники в администрации президента Джо Байдена.

По данным агентства, на встрече в Белом доме высокопоставленные чиновники планируют обсудить «чрезвычайные меры экспортного контроля», которые помогут «перекрыть доступ» РФ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий. Меры могут...