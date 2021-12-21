США одобрили продажу Литве ПТРК JavelinПентагон: США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin
Администрация США одобрила продажу Литве противотанковых комплексов Javelin. Сумма сделки составит $125 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
В рамках сделки Литва
Госдепартамент вынес определение, одобрив возможную иностранную военную продажу правительству Литвы ракет Javelin и сопутствующего оборудования на оценочную стоимость $125 млн, — сообщается в пресс-релизе.
Также Литве поставят зарядные блоки для батарей, тренажёры, справочные материалы, услуги технического сопровождения.
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