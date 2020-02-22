https://static.news.ru/photo/279cd2e4-557a-11ea-9f50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Соединённых штатах заявили, что за огромной кампанией дезинформации в связи с распространением коронавируса стоит Россия.

Россия стоит за огромной кампанией дезинформации по коронавирусу, — сообщает агентство AFP.

Как писал NEWS.ru, президента США Дональда Трампа возмутило решение его советников позволить вернуться в страну 14 американцам, заражённым коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess. Это решение приняли министр здравоохранения и Госдеп, а главу государства об этом не предупредили. Общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло 34 человек, 18 из них прибыли с борта Diamond Princess.

По состоянию на 22 февраля, жертвами коронавируса стали 2345 человек, 76 228 человек заразились, более 20,6 тыс. выздоровели.