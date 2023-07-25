США обвинили Россию в ракетном ударе по американскому дрону ВВС США: российский истребитель попал ракетой по американскому дрону MQ-9 в Сирии

Фото: U.S. Air Force

MQ-9

Российский истребитель попал ракетой по американскому дрону MQ-9 в Сирии 23 июля, сообщается на сайте Военно-воздушного флота США. По данным американских военных, несмотря на попадание, беспилотник вернулся на базу.

Российский истребитель пролетел в опасной близости от американского беспилотника MQ-9 с миссией по разгрому ИГИЛ («Исламское государство» террористическая организация, запрещена в РФ), Самолет совершил обстрелы сигнальными ракетами. Одна из российских ракет попала в американский MQ-9, серьезно повредив его винт. К счастью, экипаж MQ-9 смог сохранить полет и благополучно вернуть самолет на базу, — указано в сообщении.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Гуринов ранее рассказал об опасном сближении беспилотника MQ-9 коалиции, возглавляемой США, с российскими самолетами. Инцидент произошел в районе города Эль-Баб.

По словам Гуринова, российские пилоты регистрировали воздействие систем наведения, что в результате привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны. Замглавы ЦПВС отметил высокий профессионализм летчиков РФ, принявших все необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотником. Кроме этого, Гуринов заявил о десяти случаях нарушения протоколов деконфликтации, которые были зафиксированы за сутки от коалиции, возглавляемой США.