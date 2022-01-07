США обещали увеличить военную помощь Украине в случае вторжения России

В случае, если Россия начнёт вторжение на Украину, США будут готовы применить коллективные западные санкции. Кроме того, они нарастят сверх плана военную помощь этой стране. Об этом журналистам сообщила выскопоставленный представитель госдепартамента, его слова приводит РИА Новости.

Если Россия... вторгнется на Украину, мы предоставим украинцам дополнительные оборонительные материалы сверх того, что мы им направляем, — сказала представитель госдепа.

По словам чиновницы, за последние семь лет Украине была оказана военная помощь на сумму $2,5 млрд. При этом все поставки, по уверениям представительницы госдепа, носят оборонительный характер.

Она также заявила, что на вторжение России Штаты ответят усиленнием военного присутствия на восточном фланге НАТО, и коллективным санкционным пакетом, беспрецедентным по разрушительности своих последствий.

Ранее американские СМИ разместили данные разведки, согласно которым близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск на Украину.

В Кремле обвинения в подготовке к вторжению на Украину неоднократно отвергали.