США назвали условия обсуждения отмены санкций против РФ Блинкен: для обсуждения отмены санкций против РФ нужно прекращение огня

Энтони Блинкен / Фото IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

В настоящее время США не обсуждают возможность отмены санкций в отношении России. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. По его словам, для каких бы то ни было подвижек в данном вопросе требуется как минимум прекращение огня на Украине.

Мы, разумеется, не ведем речь об отмене санкций в отношении России, — сказал Блинкен.

Отвечая на вопрос, требуется ли для отмены каких-либо санкций прекращение огня, он ответил: «Как минимум, любое движение по каким-либо санкциям потребовало бы чего-то подобного».

Санкции в отношении России были введены после того, как Россия признала независимость ДНР и ЛНР и начала спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. Причиной её начала президент РФ Владимир Путин объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что санкции против Москвы являются несправедливыми. Он призвал страны мира объединить свои усилия для построения справедливого экономического порядка.