США исключили пять структур из списка террористических организаций

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Госдепартамент США решил исключить пять структур из списка иностранных террористических организаций, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. При этом санкции против них будут сохранены. Речь идёт о следующих организациях и сектах: ЭТА — «Страна басков и свобода», «Аум Синрике» (организация признана террористической, деятельность в России запрещена), «Совет шуры моджахедов», «Кахане хай» и «Аль-Гамаа аль-Исламия» (организация признана террористической, деятельность в России запрещена). Госдеп отмечает, что «данные структуры перестали заниматься террористической деятельностью».

Указанные пять структур больше не занимаются терроризмом или террористической деятельностью и не имеют возможности и намерения делать это. В отношении них по-прежнему действуют американские рестрикции, касающиеся обвинений в причастности к терроризму, — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что в одном из супермаркетов американского города Буффало произошла стрельба. В результате происшествия 10 человек погибли, ещё несколько получили ранения. Президент США Джо Байден, комментируя стрельбу в Буффало, призвал бороться с внутренним терроризмом и проявлениями расизма в стране.