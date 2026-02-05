Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 13:21

США и Великобритания пошли на отчаянный шаг у границ с Россией

США и Великобритания провели учения рядом с российской границей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соединенные Штаты и Великобритания провели учения для военных на границе с Россией, сообщили в издании Military Watch Magazine. По информации журналистов, в ходе тренировочных действий применялись боевые танки.

Армии США и Великобритании развернули свои танки M1A2 Abrams и Challanger2 ради участия в учениях «Зимний лагерь», проходящих рядом с городом Тапа на территории Эстонии примерно в ста километрах от российской границы, — уточнили в издании.

Ранее военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов сообщил, что отечественный подводный аппарат «Посейдон», а также ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард» не имеют аналогов в США. По его словам, существующий научный и технический задел позволяет РФ не втягиваться в новую гонку вооружений.

Также обозреватель американского журнала 19FortyFive Брэндон Вайхерт заявил, что российский танк Т-72 заслуживает звания одного из лучших на планете не из-за своей неуязвимости, а благодаря приспособленности к длительным и напряженным боевым действиям. По словам аналитика, он обладает рядом преимуществ, включая низкий профиль.

