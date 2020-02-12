https://static.news.ru/photo/ae9d1bb8-4d79-11ea-9193-fa163e074e61_660.jpg Роберт О'Брайен Фото: Stefani Reynolds/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон намерен провести с Москвой переговоры по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По словам помощника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, обсуждение будет проходить за закрытыми дверями.

Мы будем вести переговоры по этому поводу с российскими властями и Владимиром Путиным, а не в медийном пространстве, — цитирует ТАСС его заявление в Атлантическом совете.

О'Брайен отметил, что и американский, и российский лидеры заинтересованы в этом диалоге. При этом Вашингтон собирается внести изменения в договор, чтобы к нему мог присоединиться Китай.

Дату старта переговоров помощник президента США не назвал. Он предположил, что консультации с российскими дипломатами по данной теме могут начаться в ближайшем будущем.

Срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году. Ранее NEWS.ru писал, что Москва официально предложила Вашингтону начать переговоры о его продлении, но ответа не получила.