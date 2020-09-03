SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink

Компания SpaceX совершила удачный запуск ракеты Falcon 9 с мыса Канаверал, которая вывела на орбиту Земли 60 новых интернет-спутников Starlink.
Запуск был произведён в 15:46 по московскому времени (08:46 по Восточному побережью США),
Первую ступень ракеты, уже использовавшуюся один раз при другом запуске, снова удалось успешно посадить на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике. Также специальное судно Ms. Tree должно было с помощью сетей выловить створки обтекателя головной части ракеты, их повторное использование поможет SpaceX сэкономить до $6 млрд.
На сегодняшний день SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире, на орбите Земли находятся 653 космических аппарата, отмечается в сообщении.
3 сентября состоялся 12-й вывод на орбиту спутников Starlink.
Ранее NEWS.ru писал, что глава SpaceX Илон Маск анонсировал полёт корабля Starship, разработанного для колонизации Марса, в 2021 году.
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