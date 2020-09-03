16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink

17:19, 03 сентября 2020
Фото: Official SpaceX Photos/flickr.com

Компания SpaceX совершила удачный запуск ракеты Falcon 9 с мыса Канаверал, которая вывела на орбиту Земли 60 новых интернет-спутников Starlink.

Запуск был произведён в 15:46 по московскому времени (08:46 по Восточному побережью США), сообщает «Интерфакс».

Первую ступень ракеты, уже использовавшуюся один раз при другом запуске, снова удалось успешно посадить на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике. Также специальное судно Ms. Tree должно было с помощью сетей выловить створки обтекателя головной части ракеты, их повторное использование поможет SpaceX сэкономить до $6 млрд.

На сегодняшний день SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире, на орбите Земли находятся 653 космических аппарата, отмечается в сообщении.

3 сентября состоялся 12-й вывод на орбиту спутников Starlink.

Ранее NEWS.ru писал, что глава SpaceX Илон Маск анонсировал полёт корабля Starship, разработанного для колонизации Марса, в 2021 году.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео