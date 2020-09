SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink

https://static.news.ru/photo/850a929e-edf1-11ea-b01a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Official SpaceX Photos/flickr.com

Компания SpaceX совершила удачный запуск ракеты Falcon 9 с мыса Канаверал, которая вывела на орбиту Земли 60 новых интернет-спутников Starlink.

Запуск был произведён в 15:46 по московскому времени (08:46 по Восточному побережью США), сообщает «Интерфакс».

Первую ступень ракеты, уже использовавшуюся один раз при другом запуске, снова удалось успешно посадить на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике. Также специальное судно Ms. Tree должно было с помощью сетей выловить створки обтекателя головной части ракеты, их повторное использование поможет SpaceX сэкономить до $6 млрд.

На сегодняшний день SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире, на орбите Земли находятся 653 космических аппарата, отмечается в сообщении.

3 сентября состоялся 12-й вывод на орбиту спутников Starlink.

Ранее NEWS.ru писал, что глава SpaceX Илон Маск анонсировал полёт корабля Starship, разработанного для колонизации Марса, в 2021 году.