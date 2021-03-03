SpaceX экстренно отменила лётные испытания прототипа корабля Starship

Испытательный полёт прототипа космического корабля Starship SN10, предназначенного для полёта на Марс, экстренно отменила американская компания SpaceX.
Старт корабля был запланирован на 15:14 по времени восточного побережья США (23:14 мск). Однако взлёт
Предполагалось, что Starship за несколько минут поднимется на высоту порядка 10 километров и плавно опустится на расположенную рядом со стартовым комплексом площадку.
Два аналогичных испытания уже проводились в декабре 2020 года и в феврале 2021 года. Тогда прототипы корабля взорвались при посадке.
Ранее американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что создаёт в Техасе новый город. Об этом писал NEWS.ru.