SpaceX экстренно отменила лётные испытания прототипа корабля Starship

https://static.news.ru/photo/3ebd32b8-2e0d-11eb-80fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Испытательный полёт прототипа космического корабля Starship SN10, предназначенного для полёта на Марс, экстренно отменила американская компания SpaceX.

Старт корабля был запланирован на 15:14 по времени восточного побережья США (23:14 мск). Однако взлёт отменили в автоматическом режиме сразу после того, как заработали двигатели. Причины отмены не называются.

Предполагалось, что Starship за несколько минут поднимется на высоту порядка 10 километров и плавно опустится на расположенную рядом со стартовым комплексом площадку.

Два аналогичных испытания уже проводились в декабре 2020 года и в феврале 2021 года. Тогда прототипы корабля взорвались при посадке.

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