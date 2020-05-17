Советник Трампа обвинил Китай в распространении коронавируса через туристов

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Китайские власти скрыли достоверные данные о коронавирусе и позволили туристами распространить болезнь по всему миру, заявил советник президента США Питер Наварро.

По его словам, нулевой пациент появился в Ухане в ноябре.

Китайцы, прикрываясь щитом Всемирной организации здравоохранения, два месяца скрывали вирус от всего мира, а затем отправили сотни тысяч китайцев на самолётах в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы посеять его, — сообщил он в эфире ABC News.

Наварро считает, что власти могли сдержать COVID-19, но вместо этого «всё превратилось в пандемию». Советник американского лидера подчеркнул, что именно поэтому Китай несёт ответственность за ситуацию с коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, ранее Наварро завяил, что федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США подвели всю страну во время пандемии коронавируса своим бюрократическим подходом. По его словам, они плохо проводили тестирование на начальном этапе вспышки инфекции в США.