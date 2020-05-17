Советник Трампа нашёл виновных во вспышке коронавируса в США

Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США подвели всю страну во время пандемии коронавируса своим бюрократическим подходом. Об этом заявил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.
По его словам, они плохо проводили тестирование на начальном этапе вспышки инфекции в США.
Они не только забюрократизировали тестирование, но и проводили его плохо. Это отбросило нас назад, — заявил Наварро.
Как
NEWS.ru писал, что число умерших от коронавирусной инфекции в США превысило 90 тысяч человек. Число инфицированных в стране составляет 1 507 773 человека, излечились около 340 тысяч.
Добавьте наши новости в избранные источники