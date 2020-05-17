Советник Трампа нашёл виновных во вспышке коронавируса в США

https://static.news.ru/photo/a8cf956a-986c-11ea-bcf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Senior Airman Nicholas Dutton/Global Look Press

Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США подвели всю страну во время пандемии коронавируса своим бюрократическим подходом. Об этом заявил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

По его словам, они плохо проводили тестирование на начальном этапе вспышки инфекции в США.

Они не только забюрократизировали тестирование, но и проводили его плохо. Это отбросило нас назад, — заявил Наварро.

Как сообщает телеканал NBC, между чиновниками Белого дома и врачами возникает напряжённость. Они по-разному смотрят на вопрос отмены ограничений, введённых из-за пандемии. Администрация президента США намерена завершить выход из карантина в сжатые сроки. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что преждевременные снятия ограничений могут привести к новым вспышкам заболевания и ненужным смертям.

NEWS.ru писал, что число умерших от коронавирусной инфекции в США превысило 90 тысяч человек. Число инфицированных в стране составляет 1 507 773 человека, излечились около 340 тысяч.