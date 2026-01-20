Стало известно, как сильно разбогател Трамп за первый год срока Состояние Трампа за первый год президентского срока увеличилось до $6,6 млрд

Состояние президента США Дональда Трампа за первый год его второго срока увеличилось до $6,6 млрд (513 млрд рублей), пишет РИА Новости. После победы на выборах в 2024 году значительно вырос спрос на приобретение лицензионных прав на бренд Trump. Они используются в девелоперских проектах и отелях по всему миру, что привело к росту его доходов. Были объявлены планы по запуску проектов под его брендом в Омане, ОАЭ, Саудовской Аравии и многих других государствах.

Также восстановился спрос на его фирменный мерч. В ассортимент сейчас входят кепки, часы, парфюм и так называемые золотые кеды. Согласно декларации Трампа за 2025 год, доход от продаж часов составил $2,8 млн (217 млн рублей), а от кед — $2,5 млн (194 млн рублей). Кроме того, были продажи специальных изданий Библии, которые принесли $3 млн (233 млн рублей).

Значительную прибыль Трамп получил от запуска собственных криптовалют, мемкоинов и социальной сети Truth Social. Только в 2025 году эти активы увеличили его состояние примерно на $1,3 млрд (101 млрд рублей). Сейчас республиканец занимает 582-ю строчку в списке самых богатых людей планеты.

