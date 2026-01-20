Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 10:42

Стало известно, как сильно разбогател Трамп за первый год срока

Состояние Трампа за первый год президентского срока увеличилось до $6,6 млрд

Состояние президента США Дональда Трампа за первый год его второго срока увеличилось до $6,6 млрд (513 млрд рублей), пишет РИА Новости. После победы на выборах в 2024 году значительно вырос спрос на приобретение лицензионных прав на бренд Trump. Они используются в девелоперских проектах и отелях по всему миру, что привело к росту его доходов. Были объявлены планы по запуску проектов под его брендом в Омане, ОАЭ, Саудовской Аравии и многих других государствах.

Также восстановился спрос на его фирменный мерч. В ассортимент сейчас входят кепки, часы, парфюм и так называемые золотые кеды. Согласно декларации Трампа за 2025 год, доход от продаж часов составил $2,8 млн (217 млн рублей), а от кед — $2,5 млн (194 млн рублей). Кроме того, были продажи специальных изданий Библии, которые принесли $3 млн (233 млн рублей).

Значительную прибыль Трамп получил от запуска собственных криптовалют, мемкоинов и социальной сети Truth Social. Только в 2025 году эти активы увеличили его состояние примерно на $1,3 млрд (101 млрд рублей). Сейчас республиканец занимает 582-ю строчку в списке самых богатых людей планеты.

Ранее Трамп заявил, что Североатлантический альянс мог бы перестать существовать, если бы не политические меры, принятые его администрацией. По словам американского лидера, именно его позиция заставила союзников пересмотреть уровень своих оборонных расходов. Глава Белого дома считает, что это он убедил страны — участницы НАТО взять на себя оборонные расходы в размере 5% от ВВП.

