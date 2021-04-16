Сооснователь компании Adobe Чарльз Гешке скончался на 82-м году жизни

https://static.news.ru/photo/56b64198-9ff5-11eb-8e4f-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: webcity24.ru

В США скончался один из основателей компании Adobe, участвовавший в разработке формата PDF, Чарльз Гешке. Ему был 81 год. Об этом сообщает АР со ссылкой на информацию генерального директора компании.

Гешке проживал в Калифорнии. Смерть наступила в минувшую пятницу, 16 апреля. Причина смерти не уточняется.

Как заявил действующий глава компании Adobe Шантану Нарайен, это огромная потеря для всего сообщества и для всей индустрии технологий, которой Гешке служил ориентиром на протяжении десятилетий.

Гешке начинал свою карьеру в научно-исследовательском центре Xerox, который покинул в 1982 году, чтобы вместе с Джоном Уорноком основать Adobe.

В 1992 году Гешке был похищен и провёл в плену 4 дня.

В 2009 году действовавший в то время президент США Барак Обама наградил Гешке и Уорнока государственной наградой — Национальной медалью в области технологий и инноваций.

Компания Adobe является производителем компьютерного программного обеспечения. Основана в 1982 году. Наиболее известна своей системой веб-программного обеспечения Adobe Flash, программой для редактирования изображений Photoshop, Adobe Reader, Portable Document Format (PDF).

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