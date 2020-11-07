Экс-сенатор: сообщения о фальсификации ослабят авторитет Байдена

https://static.news.ru/photo/2452786a-2198-11eb-9ecb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shawn Thew/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сообщения о фальсификации на президентских выборах в США ослабят авторитет объявившего о своей победе Джо Байдена как президента. Такое мнение высказал бывший американский сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк.

По словам политика, потенциальный глава государства от демократов будет восприниматься как кто-то, кто на самом деле не выиграл выборы, а получил должность благодаря определённому проценту подтасовок. Это может стать проблемой для главы государства в дальнейшем.

Средства массовой информации, основные сети вещания скоординировали свои усилия и все выступили с заявлением, что Джо Байден — победитель президентской кампании. Однако по конституции средства массовой информации не играют никакой роли в выборе президента, который определяется коллегией выборщиков, — цитирует экс-сенатора РИА Новости.

Экс-сенатор также уверен, что необходимо провести ручной пересчёт бюллетеней, так как некоторые результаты компьютерного подсчёта голосов оказались неверными. Таким образом, «всё ещё остаётся много неопределённости», подчеркнул он.

Кандидат от Демократической партии Байден 7 ноября объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве Байдена в президентской гонке. Действующий глава государства республиканец Дональд Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден выступил с обращением к нации и пообещал вернуть лидерство США в мире. Он подчеркнул, что будет править «как президент всех американцев», и призвал перестать считать врагами тех, кто голосовал за Трампа.