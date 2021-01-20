СМИ: Трамп оставил Байдену записку в Овальном кабинете

https://static.news.ru/photo/f6219108-5b2e-11eb-8cbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Moneymaker/Consolidated News Photos

Перед отъездом из Белого дома Дональд Трамп, у которого осталось несколько часов президентства, оставил в Овальном кабинете записку для своего преемника Джо Байдена, сообщают американские СМИ со ссылкой на источник в Белом доме.

Отмечается, что короткое послание Трамп положил в верхний ящик рабочего стола. Содержание записки остаётся неизвестным, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп, чьи президентские полномочия истекают в полдень по Вашингтону (20:00 по мск), не стал дожидаться инаугурации нового президент и уже покинул столицу США вместе с семьёй.

Уходя с поста президента США и покидая резиденцию главы Соединённых Штатов, Дональд Трамп заявил, что намерен вернуться.

20 января в Вашингтоне пройдёт инаугурация избранного президента США Джо Байдена, победившего на ноябрьских президентских выборах.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер США Дональд Трамп покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, намеченной на полдень по местному времени (20:00 мск).

Дональд Трамп уже выступил с прощальным обращением к американцам. Он заявил, что будет молиться за успех новой администрации.

В 2021 году инаугурация президента США будет отличаться от прочих. Дело в том, что в Вашингтоне ввели беспрецедентные меры безопасности. Это связано как с пандемией коронавирусной инфекции, так и с беспорядками, произошедшими в самом начале года на Капитолийском холме.

Присягу в Вашингтоне в условиях пандемии и практически военного положения примет не только Байден, но и вице-президент Камала Харрис. В столице сейчас находятся почти 25 тысяч бойцов Национальной гвардии.

В начале инаугурации гимн США исполнит Леди Гага, а затем перед собравшимися выступит Дженнифер Лопес. Традиционный парад заменят на виртуальное мероприятие.