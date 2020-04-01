СМИ сообщают, что власти США почти исчерпали запасы средств личной защиты Национального стратегического резерва из-за пандемии коронавируса.
Об этом
При этом запас медицинских принадлежностей, оборудования и лекарств Национального стратегического резерва США является крупнейшим в мире. Он используется только в крайних случаях, когда страна или отдельные штаты испытывают нехватку медицинских средств.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в России из-за подозрения на коронавирус под медицинским наблюдением находятся более 215 тысяч человек.
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