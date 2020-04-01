https://static.news.ru/photo/485cc69e-73f5-11ea-8998-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

СМИ сообщают, что власти США почти исчерпали запасы средств личной защиты Национального стратегического резерва из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет агентство Reuters. По его данным, из-за сложившейся ситуации американское руководство пытается найти защитные маски, респираторы, медицинские перчатки и халаты за границей для закупки. В качестве потенциальных поставщиков рассматриваются КНР и Малайзия.

При этом запас медицинских принадлежностей, оборудования и лекарств Национального стратегического резерва США является крупнейшим в мире. Он используется только в крайних случаях, когда страна или отдельные штаты испытывают нехватку медицинских средств.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в России из-за подозрения на коронавирус под медицинским наблюдением находятся более 215 тысяч человек.