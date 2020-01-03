https://static.news.ru/photo/aa49f6a0-2e00-11ea-834a-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com

Соединённые Штаты Америки готовы к любому варианту развития событий после ликвидации руководителя сил специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Белый дом полон решимости обеспечить свои интересы в Ираке и соседних странах, заявил телеведущий Fox News Шон Ханнити со ссылкой на свои источники.

Вооружённые силы, Госдепартамент, президент — все они находятся в состоянии полной готовности. Рассматривается каждый [из имеющихся] вариантов действий, американские интересы в Ираке и в регионе будут защищены, — говорится в сообщении.

Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский сенатор-демократ Крис Мерфи рассказал о возможной войне на Ближнем Востоке из-за убийства Сулеймани. По его словам, военный был врагом Вашингтона, но не это главное.

Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Иран и «свободные страны региона» готовы отомстить за гибель главы иранского подразделения «Кудс» Касема Сулеймани.