СМИ: сенат США проголосовал против законопроекта о праве на аборт Washington Post: сенат США проголосовал против законопроекта, закрепляющего право на аборт

Фото Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский сенат заблокировал законопроект, призванный зафиксировать конституционное право на аборт в федеральном законодательстве. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, за предлагаемый акт «О защите здоровья женщин» проголосовали 49 сенаторов, против выступил 51. Против голосовали представители республиканцев, а также демократ Джо Манчин, сенатор от штата Западная Вирджиния.

Голосование проходило на фоне случившейся на прошлой неделе утечки черновой версии документа Верховного суда, отменяющего решение по делу «Роу против Уэда», закреплявшее право женщины на аборт на федеральном уровне.

При этом лидер демократов в Сенате, представитель штата Нью-Йорк Чак Шумер признал, что голосование в большей степени было призвано мобилизовать избирателей накануне промежуточных выборов в Конгресс, нежели добиться принятия самого законопроекта. Выборы пройдут в ноябре 2022 года.

Ранее газета Politico выяснила, что Верховный суд США может отменить вынесенное почти 50 лет назад постановление, гарантирующее права, касающиеся абортов. В распоряжении журналистов оказалась черновая версия соответствующего документа.

В Верховном суде заявили, что черновик является подлинным, но не представляет собой решение суда или окончательную позицию.

По данным американских СМИ, в случае отмены постановления вырабатывать нормы по процедуре абортов будет каждый штат в отдельности. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее пытались значительно ужесточить касающиеся абортов нормы.