Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчёта голосов в одном из штатов

https://static.news.ru/photo/45df975c-1ed1-11eb-b883-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Lerner/Xinhua/Global Look press

Штаб кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа не получил доступа к голосам в штате Мичиган, в связи с чем подал иск о приостановке их подсчёта.

Мы сегодня подали иск в суд в Мичигане с тем, чтобы приостановить подсчёт до того, как [штабу] будет предоставлен значительный доступ, — заявил менеджер штаба Билл Степиен.

По его словам, также в иске потребовали получить бюллетени, которые уже были подсчитаны, пока у представителей штаба не было доступа, передаёт РИА Новости.

В настоящий момент в Мичигане лидирует оппонент Трампа Джо Байден. Штат даёт 16 выборщиков.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов, включая Висконсин, Мичиган и Пенсильванию. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб Джо Байдена назвал это требование возмутительным.

Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Байден уверены в своей победе. При этом Байден имеет перевес по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов.