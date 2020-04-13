США

Шесть человек погибли в США из-за торнадо

10:03, 13 апреля 2020 17
Фото: Global Look Press

Торнадо в американских штатах Миссисипи и Луизиана нанесли «катастрофический» ущерб, жертвами стихии стали шесть человек.

Губернатор Миссисипи Тейт Ривз из-за штормов объявил режим чрезвычайной ситуации. Он подчеркнул, что власти мобилизовали ресурсы для защиты населения, передаёт CNN.

Торнадо повредили и разрушили здания и оборвали линии электропередач, некоторые жители остались без света.

В штате Теннесси в начале марта торнадо унёс жизни более 20 человек, писал NEWS.ru.

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