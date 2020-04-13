Шесть человек погибли в США из-за торнадо

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Дочь и советник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Иванка призвала американцев беречь друг друга, следуя советам центров по контролю и профилактике заболеваний. Она напомнила о необходимости носить маску или покрывать лицо на улице.

Иванка Трамп отметила, что маски можно смастерить и самому по инструкции из Сети — она сшила их вместе с дочкой. Я сделала Арабеллы, а она — мою, — написала советник...