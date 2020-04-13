Шесть человек погибли в США из-за торнадо

Торнадо в американских штатах Миссисипи и Луизиана нанесли «катастрофический» ущерб, жертвами стихии стали шесть человек.
Губернатор Миссисипи Тейт Ривз из-за штормов объявил режим чрезвычайной ситуации. Он подчеркнул, что власти мобилизовали ресурсы для защиты населения,
NEW VIDEO of damage from a destructive— WeatherNation (@WeatherNation)
#tornadocaused in Soso, #MississippiSaturday afternoon. #MSwx #TornadoDamage pic.twitter.com/e4cs75KcvU April 13, 2020
Торнадо повредили и разрушили здания и оборвали линии электропередач, некоторые жители остались без света.
В штате Теннесси в начале марта торнадо унёс жизни более 20 человек, писал NEWS.ru.
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