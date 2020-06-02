Шеф полиции Лос-Анджелеса извинился за слова о грабителях и Флойде

https://static.news.ru/photo/839d2b40-a51e-11ea-89df-fa163e074e61_660.jpg Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шеф полиции Лос-Анджелеса Мишель Мур принёс извинения за слова об ответственности грабителей за смерть Джорджа Флойда. На самом деле полицейский имел в виду, что мародёры пользуются этой смертью в своих целях.

Мур не собирается извиняться перед теми, кто действительно учиняет насилие и разрушения, пишет газета Los Angeles Times.

Я неправильно выразился, когда сказал, что его кровь на их руках, — уточнил полицейский свою позицию.

После того, как Мур в запале высказался о том, что грабители несут такую же ответственность за смерть Флойда, как и полицейские, некоторые активисты стаи требовать его отставки. Сейчас в городе задержаны беспорядки более 2,7 тыс. человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция Лос-Анджелеса объявила, что все собрания в центре города являются незаконными на фоне акций протеста американских граждан, возмущённых смертью Джорджа Флойда от рук полицейского. В полиции заявили, что в случае если протестующие не уйдут с городских улиц, они будут арестованы.