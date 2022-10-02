Шеф Пентагона назвал условие приема Украины в НАТО Министр обороны США Остин: решение о расширении НАТО должны принимать все члены альянса

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Власти США привержены политике «открытых дверей» НАТО, но подчеркивают, что решение о приеме новых членов должны принимать все участники альянса. Такое заявление сделал американский министр обороны Ллойд Остин, комментируя заяву Украины на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке, передает ТАСС.

Мы привержены поддержке политики «открытых дверей» НАТО, но то, как это происходит действительно является вопросом, который решается 30 странами, которые проводят голосование, а также страной, которая стремится присоединиться к блоку, — сказал Остин.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября сообщил о намерении подать заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Украина фактически давно доказала совместимость со стандартами fльянса, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отказался давать точный ответ о возможности вступления Украины в блок. По его словам, «Альянс держит двери открытыми для всех европейских стран, которые имеют право подать заявку», но решение принимается совещанием 30 стран-членов.