Сенат США обсудит расширение санкций против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/5907fadc-a68a-11ea-b50a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Законопроект о расширении санкций против строителей российско-европейского газопровода «Северный поток — 2» поступил в Сенат США.

По информации РИА Новости, соавторами документа выступили пять сенаторов, представляющих и Республиканскую, и Демократическую партии. Среди них — влиятельный техасский парламентарий Тед Круз.

Сенатор-республиканец Джон Баррассо заявил, что законопроект призван «уточнить и расширить» санкции, введённые в конце 2019 года и заставившие «Газпром» приостановить строительство незадолго до финиша.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме усомнились в способности США заметно повлиять на завершение строительства газопровода из-за внутренних проблем, связанных с беспорядками в десятках штатов.