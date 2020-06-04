Сенат США обсудит расширение санкций против «Северного потока — 2»

Законопроект о расширении санкций против строителей российско-европейского газопровода «Северный поток — 2» поступил в Сенат США.
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Сенатор-республиканец Джон Баррассо заявил, что законопроект призван «уточнить и расширить» санкции, введённые в конце 2019 года и заставившие «Газпром» приостановить строительство незадолго до финиша.
Как писал NEWS.ru, в Госдуме усомнились в способности США заметно повлиять на завершение строительства газопровода из-за внутренних проблем, связанных с беспорядками в десятках штатов.
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