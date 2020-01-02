Президент США Дональд Трамп к январю 2020 года смог собрать уже $102,7 млн пожертвований на свою предвыборную кампанию.
Пожелавший остаться анонимным американский чиновник
Глава предвыборного штаба Трампа Брэд Парскал заявил, что в финансовом плане последний квартал прошедшего года свидетельствует о широкой общественной поддержке президента и его «звёздной» репутации.
Выборы главы государства пройдут в США в ноябре 2020 года.
Как ранее передавал NEWS.ru, Дональд Трамп пожаловался, что США помогают Украине по сути в одиночку и призвал включиться в этот процесс Германию и Францию.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен