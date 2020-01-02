https://static.news.ru/photo/dc1608c8-2d69-11ea-ae4a-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп к январю 2020 года смог собрать уже $102,7 млн пожертвований на свою предвыборную кампанию.

Пожелавший остаться анонимным американский чиновник рассказал об этом Reuters. По словам источника, самый значительный приток средств наблюдался в четвёртом квартале 2019 года — около $46 млн. Также отмечается, что общая сумма превышает ту, что собрал в конце 2011 года бывший тогда действующим главой государства Барак Обама на свою кампанию, которая в итоге завершилась переизбранием.

Глава предвыборного штаба Трампа Брэд Парскал заявил, что в финансовом плане последний квартал прошедшего года свидетельствует о широкой общественной поддержке президента и его «звёздной» репутации.

Выборы главы государства пройдут в США в ноябре 2020 года.

Как ранее передавал NEWS.ru, Дональд Трамп пожаловался, что США помогают Украине по сути в одиночку и призвал включиться в этот процесс Германию и Францию.