Сбивший полицейских у Капитолия страдал от галлюцинаций и паранойи

https://static.news.ru/photo/90897aee-5cd9-11ea-b401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/Global Look Press

Сбивший полицейских возле американского Капитолия мужчина страдал от галлюцинаций, паранойи и имел суицидальные наклонности. Об этом источник сообщил агентству Associated Press.

По словам собеседника агентства, в своём расследовании правоохранители всё больше внимания уделяют психическому состоянию мужчины. Они провели беседы с родными нарушителя, и те рассказали, что у их родственника появлялись бредовые мысли.

Инцидент произошёл в пятницу, 2 апреля. Близ Капитолия водитель автомобиля врезался в двух полицейских у КПП, а затем вышел из машины и пошёл на правоохранителей с ножом в руках. При этом он не подчинялся никаким указаниям. Телеканал MSNBC сообщил, что как минимум в одного человека стреляли, а полиция сказала лишь, что подозреваемый мёртв.

Также скончался один из пострадавших при наезде полицейских. Об этом писал NEWS.ru.