Сбивший полицейских у Капитолия страдал от галлюцинаций и паранойи

Сбивший полицейских возле американского Капитолия мужчина страдал от галлюцинаций, паранойи и имел суицидальные наклонности. Об этом источник сообщил агентству Associated Press.
Инцидент произошёл в пятницу, 2 апреля. Близ Капитолия водитель автомобиля врезался в двух полицейских у КПП, а затем вышел из машины и пошёл на правоохранителей с ножом в руках. При этом он не подчинялся никаким указаниям. Телеканал MSNBC сообщил, что как минимум в одного человека стреляли, а полиция сказала лишь, что подозреваемый мёртв.
Также скончался один из пострадавших при наезде полицейских. Об этом писал NEWS.ru.