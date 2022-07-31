Самолет с Пелоси приземлился на острове в Тихом океане

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Самолет Boeing C-40С с регистрационным номером 09-0540, на котором спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отправилась в поездку по Азии, сел на одном из островов Тихого океана. Американскую авиабазу лайнер покинул 30 июля.

Сервис Flightradar24 снова больше не показывает местонахождение борта с политиком в режиме онлайн.

Азиатское турне Пелоси началось 30 июля. Она планировала посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею, Японию, а также Тайвань. Однако власти КНР выступили против визита Пелоси на Тайвань. Пекин пригрозил ввести бесполетную зону, а местные СМИ отметили, что приезд представителя Вашингтона грозит стать поводом для «большой войны».

В результате Тайвань исчез из программы поездки Пелоси.