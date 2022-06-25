«Самая большая победа»: Трамп приветствовал решение суда об абортах Трамп приветствовал решение Верховного суда США об отмене гарантий на аборт

Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia

Самой большой «победой для жизни» назвал решение об отмене Верховным судом США вынесенного 49 лет назад постановления о гарантировании федеральными властями права на аборт бывший президент страны Дональд Трамп. Его слова приводит Axios. Политик отметил, что подобное стало возможно благодаря тому, что он, будучи главой государства, включил в состав суда трёх консервативных судей.

По словам Трампа, отмена постановления произошла в результате назначения им трёх консервативных судей — Нила Горсача, Бретта Кавано и Эми Кони Баррет. Вердикт был одобрен пятью из шести судей республиканцев, в то время как трое судей-демократов и председатель суда Джон Робертс выступили против.

Наряду с другими решениями, которые были объявлены недавно, это стало возможным только потому, что я выполнил всё, как обещал, включая выдвижение и утверждение трёх очень уважаемых и сильных конституционалистов в Верховном суде Соединённых Штатов, — подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что Штаты получили назад право, которое ранее им принадлежало, поскольку «бог принял решение».

В пятницу, 24 июня, Верховный суд США отменил действовавшие почти 50 лет федеральные гарантии на совершение аборта, если плод не достиг возраста жизнеспособности. Теперь вырабатывать нормы по процедуре абортов будет каждый штат в отдельности. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее пытались значительно ужесточить касающиеся абортов нормы.

Президент США Джо Байден негативно оценил такое решение. Он подчеркнул, что суд, «забирая у женщин конституционное право», «в прямом смысле слова отбрасывает Америку на 150 лет назад».