Руководство тюрьмы в США вновь отказало Ярошенко в оказании медпомощи

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Администрация американской тюрьмы Данберри, где отбывает срок российский лётчик Константин Ярошенко, игнорирует его жалобы на здоровье и отказывает в предоставлении медпомощи. Об этом заявила его супруга Виктория Ярошенко.

Сейчас вообще не реагируют на его просьбы. Всем давление и температуру измеряют, он просит тоже померить ему давление, а ему отказывают, — цитирует её ТАСС.

По словам Виктории, сотрудники тюрьмы объясняют отказ в какой-либо медпомощи пилоту отсутствием соответствующего приказа.

Она добавила, что Ярошенко мучают головные боли, из-за которых он испытывает проблемы со сном. Супруга лётчика предположила, что это могут быть последствия коронавируса. У пилота ранее взяли тест на COVID-19, но, по словам Виктории, результатов пока нет.

Адвокат Ярошенко Алексей Тарасов рассказал, в свою очередь, что защита намерена присоединиться к групповому иску к администрации тюрьмы, поданному правозащитными организациями США в федеральный суд Коннектикута, и добиться его освобождения.

Ярошенко и ранее жаловался на то, что ему в тюрьме не оказывают в медпомощи. Как писал NEWS.ru, ситуация изменилась только после вмешательства российских дипломатов.

Пилот был арестован в 2010 году в Либерии по запросу США. Его обвинили в попытке перевозки крупной партии кокаина. После депортации в Штаты американский суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.