Рубио «забыл» о России на Мюнхенской конференции Рубио в своей речи на Мюнхенской конференции ни разу не сказал о России

В своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности глава Государственного департамента США Марко Рубио не стал упоминать Россию. Его речь длилась примерно 20 минут и транслировалась на YouTube-канале конференции.

Тема украинского конфликта прозвучала в его выступлении лишь однажды. При этом Рубио упомянул его исключительно в связи с критикой Организации Объединенных Наций, которая, по его мнению, проявляет бездействие в вопросах урегулирования.

Также Рубио заявил, что «глупая идея» мира, лишенного государственных границ и построенного на подмене национальных интересов неким глобальным порядком, обошлась Западу слишком дорого. Он раскритиковал политику прошлых лет, когда Вашингтон и его партнеры добровольно передавали собственный суверенитет в руки международных структур.

Американский дипломат также затронул тему взаимоотношений с Европой. Он объяснил существующие разногласия обеспокоенностью Вашингтона будущим самого европейского континента. Рубио подчеркнул глубину связей, объединяющих США и Европу. Помимо экономической и военной кооперации, регионы связывают общие духовные и культурные корни.