«Резня в День святого Валентина»: Трамп уволил более 120 тысяч госслужащих CNN: за время второго президентства Трамп уволил 121 тысячу госслужащих

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

За первые три месяца президентства Дональда Трампа было уволено как минимум 121 тысяча федеральных служащих, сообщает телеканал CNN. Журналисты выяснили, что первая волна массовых увольнений началась 14 февраля и получила в американских СМИ название «Резня в День святого Валентина».

Согласно анализу CNN, в этом году было уволено по меньшей мере 121 тысяча федеральных служащих. Это более чем в два раза превышает количество зафиксированных увольнений в любой другой отрасли, — говорится в отчете.

В марте, как сказано в материале, число увольнений достигло пика. После чего начало постепенно уменьшаться.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян предположил, что попавшие под сокращение при Дональде Трампе сотрудники госаппарата США могут быть завербованы иностранной разведкой. По его словам, даже специалисты среднего звена в этом плане представляют интерес, поскольку располагают доступом к засекреченным файлам. Мирзаян не исключает, что в интересах России было бы получить доступ к личным секретам Дональда Трампа.

Тем временем Трамп сообщил, что вопрос отставки главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла уже давно назрел, поскольку он не желает снижать ключевую ставку. Американский лидер отметил, что Европейский центральный банк снизит процентную ставку уже в седьмой раз. На этом фоне «всегда опаздывающий и ошибающийся» глава ФРС делает «безалаберное заявление» с критикой введенных Вашингтоном пошлин, добавил американский лидер.