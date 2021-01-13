Республиканцы грозят инициировать импичмент Байдена

https://static.news.ru/photo/d2f905c0-5648-11eb-a14d-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition Tv Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Проект резолюции об импичменте избранного президента США Джо Байдена может быть подан в конгресс в первый рабочий день нового главы государства. Об этом заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

Я хотела бы объявить от имени американского народа, что <...> у нас не может быть президента Соединённых Штатов, который желает злоупотреблять властью и быть легко подкупленным иностранными правительствами и энергетическими компаниями. Так что 21 января я буду подавать статьи об импичменте Джо Байдену, – сказала Грин в интервью телеканалу Newsmax.

Соответствующее видео политик опубликовала на своей странице в Twitter.

On January 21st, Iâm filing Articles of Impeachment on President-elect @JoeBiden .



75 million Americans are fed up with inaction.



Itâs time to take a stand.



Iâm proud to be the voice of Republican voters who have been ignored. #ImpeachBiden #QuidProJoe #BidenCrimeFamily pic.twitter.com/E83s1iOoVF — Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) January 14, 2021

Грин не уточнила, какие именно обвинения будут выдвинуты в отношении Байдена в резолюции, но напомнила о его «украинских связях» в то время, когда он занимал пост вице-президента США. Речь идёт о возможном вмешательстве Байдена в работу бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Ранее NEWS.ru писал, что палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа по единственной статье — подстрекательство к мятежу. Данное решение поддержали 232 конгрессмена, против проголосовали 197 парламентариев. Трамп стал первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент.