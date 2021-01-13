Республиканцы грозят инициировать импичмент Байдена

https://static.news.ru/photo/d2f905c0-5648-11eb-a14d-fa163e074e61_660.jpgДжо БайденФото: Biden Transition Tv Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press
Проект резолюции об импичменте избранного президента США Джо Байдена может быть подан в конгресс в первый рабочий день нового главы государства. Об этом заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
Я хотела бы объявить от имени американского народа, что <...> у нас не может быть президента Соединённых Штатов, который желает злоупотреблять властью и быть легко подкупленным иностранными правительствами и энергетическими компаниями. Так что 21 января я буду подавать статьи об импичменте Джо Байдену, – сказала Грин в интервью телеканалу Newsmax.
Соответствующее видео политик опубликовала на своей странице в Twitter.
On January 21st, Iâm filing Articles of Impeachment on President-elect @JoeBiden.
Грин не уточнила, какие именно обвинения будут выдвинуты в отношении Байдена в резолюции, но напомнила о его «украинских связях» в то время, когда он занимал пост вице-президента США. Речь идёт о возможном вмешательстве Байдена в работу бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.
Ранее NEWS.ru писал, что палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа по единственной статье — подстрекательство к мятежу. Данное решение поддержали 232 конгрессмена, против проголосовали 197 парламентариев. Трамп стал первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент.