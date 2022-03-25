Рабы не мы: чернокожим в США обещают триллионные репарации

Палата представителей Конгресса США готова рассмотреть законопроект, дающий потомкам бывших рабов времён Гражданской войны право на денежные компенсации, размер которых оценивают в $10–15 триллионов — это больше, чем выделяется из бюджета на восстановление американской экономики после эпидемии коронавируса. Теперь конгресс учредит специальную комиссию, чтобы разобраться с этим вопросом. Законопроект относится к разряду так называемых законодательных долгостроев. Впервые его внесли на рассмотрение ещё в 1989 году, но у законодателей постоянно находились причины не выносить документ на обсуждение. Почему именно сегодня дело сдвинулось с мёртвой точки, выясняет NEWS.ru.

Законопроект, внесённый конгрессменом от штата Мичиган демократом Джоном Коньерсом 33 года назад, все эти годы получал активную поддержку со стороны законодателей-афроамериканцев. Но таковых в конгрессе всего около тридцати, и их поддержки было недостаточно для того, чтобы документ, получивший неофициальное название «40 акров земли и осёл» (или HR-40), дошёл хотя бы до первого чтения. Причём против реанимации этого билля выступали как республиканцы, так и некоторые демократы.

Коньерс ушёл на пенсию в 2017 году в возрасте 88 лет, но дело его не умерло. Более того, эволюция американского общественного мнения сделала документ гораздо более злободневным, чем это было при его создании треть века назад. Теперь завершением «законодательного долгостроя» занимается более молодая (72 года) Шейла Джексон Ли, демократка от штата Техас.

Джон Коньерс United States Congress/wikimedia.org

Слово «репарации» означает «возмещение ущерба». И когда мы возмещаем нанесённый ранее ущерб, мы тем самым движем общество вперёд. Это будет процессом исцеления. Америку излечит правда, — обратилась она к коллегам по палате.

В ответе за тех, кого угнетали

Согласно предложению Джона Коньерса, сегодняшние американские налогоплательщики должны будут нести коллективную финансовую ответственность за провал инициативы командующего армией США (северян) Уильяма Текумсе Шермана в 1865 году.

12 января 1865 года Уильям Шерман, предвидя скорое поражение Конфедерации (южан), издал распоряжение номер 15, наделявшее чернокожих, сражавшихся в рядах армии Севера или освобождённых этой армией, а также убежавших на Север от своих хозяев, 40 гектарами земли и одним ослом. Наделы выделялись из реестра земель, хозяева которых убежали при приближении армии северян. Ослы же предоставлялись новым землевладельцам из армейских резервов.

Подпадающих под этот приказ негров (как они неполиткорректно именуются в этом документе) в тот момент оказалось не так уж много — всего несколько тысяч человек. Приказом Шермана им выделялись земли вдоль Восточного побережья, в том числе на тот момент находившиеся под юрисдикцией Конфедерации, — всего около 400 тысяч акров. Более того, негры не подлежали призыву в армию, что было, возможно, первым актом «обратной дискриминации» в истории США.

Однако воспользоваться этим правом чернокожие не успели. После того как президент США Авраам Линкольн был застрелен конфедератом-террористом 14 апреля того же года, его преемник Эндрю Джонсон издал указ о «примирении» с бывшими противниками по Гражданской войне. Одним из пунктов такого примирения было возвращение земель прежним хозяевам, в том числе тех, которые были отданы бывшим рабам всего несколькими месяцами ранее.

Вода конгресс точит

Предыдущий раз билль HR-40 ставился на голосование в апреле 2021 года. Хотя тогда он также не набрал необходимого количества голосов, с каждой попыткой число сторонников законопроекта увеличивается. Это даёт Шейле Ли мотивацию не прекращать попыток убедить коллег по палате, как от своей партии, так и от Республиканской, что приказ 150-летней давности должен быть реанимирован.

Правда, убедить республиканцев будет непросто — почти все они (по данным проведённого в 2021 году опроса , 90%) готовы костьми лечь, но не допустить «восстановления исторической справедливости» в том виде, как её себе представляют демократы. Такую же позицию, по тем же данным, занимает примерно половина всех американцев (в первую очередь, конечно, белых).

Шансов на то, что HR-40 приобретёт силу закона, очень немного, и дело здесь не только в политических разногласиях, но и в юридических трудностях, сказал NEWS.ru американист Владимир Васильев.

С одной стороны, это колоссальная финансовая нагрузка, потому что размер таких репараций эксперты из The Journal of Black Studies определяют в $10–15 триллионов. Одной этой безумной цифры достаточно, чтобы бюджетный комитет конгресса стоял насмерть против прохождения такого билля. Ведь это в разы больше, чем конгресс выделяет на постковидное восстановление экономики! Во-вторых, в билле нет определения, кому эти выплаты будут предназначены, кого считать потомками рабов — всех ли живущих сегодня в США афроамериканцев или только тех, кто может доказать прямое родство с рабами южных штатов, — ведь репарации платятся не за факт принадлежности к чёрной расе, а именно как компенсация за социальное угнетение. Но чернокожие в северных штатах никогда рабами не были, даже до Гражданской войны. Владимир Васильев главный научный сотрудник Института США и Канады РАН главный научный сотрудник Института США и Канады РАН

Прохождение законопроекта осложняется ещё и тем, что ряд этнических групп в США полагают, что они подвергались угнетению в прошлом ничуть не меньшему, чем афроамериканцы. По настоянию лоббистов администрация Байдена внесла в билль Коньерса — Ли положение, согласно которому право на такие же репарации должны получить и представители коренного населения Северной Америки.

Очернение истории

Причиной, по которой раз за разом HR-40, тем не менее, получает всё большую поддержку, очевиден: Демократическая партия сама становится всё более «чёрной» по составу и её афроамериканские члены обретают всё возрастающее влияние.

После выхода в мае 2020 года на авансцену движения #BLM (Black Lives Matter — «Жизни чернокожих имеют значение») «почернение» Демпартии приобрело вообще обвальный характер («почернение» не только в смысле её расового состава, но и в том, что демократы стали выдвигать проблемы темнокожего населения в первые строчки своей партийной программы).

Joyce Boghosian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Даже два раза подряд избрание чернокожего президента — в 2008 и 2012 годах — и наличие на посту вице-президента темнокожей женщины в нынешней администрации США не оказали такого влияния на повестку демократов, как движение BLM. В мае 2020 года две трети опрошенных американцев заявили, что солидарны с требованиями активистов BLM.

Как итог, будучи в палате представителей арифметически в меньшинстве, чернокожие законодатели в последние годы приобрели непропорционально большой вес при определении внутренней политики США, получив у американских политологов определение «громогласного меньшинства». А поскольку, как правило, чернокожие демократы склонны занимать более радикальные позиции, чем их белые однопартийцы, то и Демпартия в целом сдвигается в либеральную (в американском понимании этого термина) сторону семимильными шагами.

Демпартия на глазах сваливается в безудержный популизм, особенно ярко проявляющийся в периоды предвыборных кампаний. Демократы записывают в свои программы такие обещания, которые выполнить на практике часто невозможно при всём желании, — говорит Васильев.

Тот самый билль HR-40 как раз и является примером радикальной популистской повестки. Его шансы пройти через конгресс всё реальнее. Правда, чтобы стать законом, биллю надо ещё получить поддержку в сенате — чего будет добиться намного труднее. Понимая это, сторонники HR-40 давят на президента Джо Байдена, убеждая того учредить комиссию по репарациям исполнительским указом.