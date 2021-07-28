Провальная преемница: куда делась Камала Харрис

Рейтинги вице-президента США Камалы Харрис падают: сегодня её поддерживают меньше половины американцев. Когда-то подающая надежды женщина-политик, сегодня Харрис ассоциируется с серией грубых ошибок, отсутствием политического чутья и скандалами в её окружении. Демократическая партия всё больше сомневается в том, что Харрис сможет баллотироваться на президентских выборах 2024 года вместо стареющего Джо Байдена.

Камала Харрис всё реже появляется публике вместе с Джо Байденом, хотя поначалу его президентство были склонны рассматривать как тандем. По данным Axios, Белый дом недоволен тем, как работает офис Харрис, и вынужден вмешиваться в решение некоторых проблем. В частности, при содействии президентской администрации было организовано интервью Харрис журналу Forbes. В Белом доме выразили недоумение, почему сотрудники администрации вице-президента не смогли сделать этого сами.

Утечки из офиса Харрис свидетельствуют о том, что вокруг вице-президента царит «токсичная» атмосфера. В скандальном материале Politico несколько сотрудников её аппарата рассказали, что им приходилось сталкиваться с унижением на работе.

Там размениваются людьми, у всех короткий запал, а атмосфера располагает к злоупотреблению полномочиями, — рассказал анонимный источник Politico в офисе Харрис. — Это нездоровая среда, и люди чувствуют, что их обижают. Это не то место, где людей поддерживают, это место, где к ним относятся как к грязи.

Большинство источников связывают воцарившуюся в окружении Харрис атмосферу с главой её аппарата Тиной Флорной, которая якобы «бережёт» свою начальницу и заглушает критические голоса в офисе. Ситуацией в среде вице-президента серьёзно обеспокоились в Белом доме, особенно, когда она стала достоянием общественности. Окружение Байдена недовольно и тем, что из администрации Харрис происходят утечки, благодаря которым и стала возможна публикация Politicо.

Джо Байден и Камала Харрис Ting Shen/XinHua/Global Look Press

Между тем работа по борьбе с миграционным кризисом на южной границе, которую Байден поручил вице-президенту, продвигается не слишком активно. Несмотря на то, что число ищущих убежища, по утверждениям Харрис, упало, это произошло скорее по естественным причинам, чем в результате её усилий. Количество нелегальных мигрантов всегда увеличивается в зимние месяцы, когда отсутствие жары больше располагает к длительному пешему путешествию из стран Центральной Америки к границе США. Летом же подобное мероприятие опасней.

Несмотря на то, что Харрис получила задание решить кризис на границе ещё в марте, она отважилась на поездку туда только в конце июня. Однако в последний момент политик предпочла не посещать пограничную область лично и ограничилась визитом в техасский город Эль-Пасо.

А ещё я не была в Европе, и что? — ответила Харрис на вопрос журналиста о том, почему она не посетила границу. — Я не понимаю, к чему вы ведёте.

Другие курьёзы лишний раз напомнили о недостатке Харрис, который был заметен ещё во времена, когда она участвовала в праймериз демократов. Она склонна приврать, говоря о личных достижениях. Так, в одном из недавних интервью политик заявила, что обсуждала вопрос расширения избирательных прав с сенаторами-республиканцами. На просьбу назвать конкретные имена она смогла вспомнить лишь сенатора от Аляски Лизу Меркауски. Но пресс-служба Меркауски позже заявила , что сенатор обсуждала с Харрис не избирательные права, а вопросы инфраструктуры.

Лиза Меркауски Evelyn Hockstein - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным Axios, в Демократической партии больше не верят, что Харрис сможет занять место Байдена на президентских выборах 2024 года. На тот момент нынешнему президенту исполнится 81 год, поэтому партия изначально рассматривала возможность наработать политическое резюме Харрис с помощью вице-президентства и сделать её кандидатом вместо Байдена, который не станет баллотироваться на второй срок.

Большинство демократов не говорят: «О, наша преемница лажает, что же мы будем делать?». Они говорят: «О, она лажает, может быть ей не стоит быть преемницей», — сообщил источник Axios в партийных рядах.

Общенациональные рейтинги Харрис также падают. По данным Statista, 38% американцев имеют «очень негативное» отношение к деятельности вице-президента и 10% — «умеренно негативное». При этом «очень позитивно» к ней относятся лишь 20% в дополнение к 24% «умеренно позитивных».

Впрочем, один негативный прогноз в отношении Харрис всё-таки не оправдался. Республиканцы, включая Дональда Трампа, заявляли, что вице-президент будет править вместо якобы недееспособного Байдена. На деле получилось наоборот: Белый дом вынужден заниматься не только своими делами, но и решать проблемы вице-президента.