Протаранившему грузовиком забор Белого дома вменили угрозу убийства Байдена

Фото: shutterstock.com

Водителя грузовика, въехавшего в ограждение напротив Белого дома в Вашингтоне, обвинили в угрозе убийства или причинения вреда президенту США Джо Байдену или вице-президенту Камале Харрис, а также членам их семей, сообщили CNN в полиции. За рулем находился 19-летний Сай Варшит Кандула из Честерфилда, штат Миссури, его заключили под стражу.

Водителя также обвинили в нападении с применением оружия, неосторожном вождении, уничтожении федеральной собственности и незаконном проникновении. После аварии грузовик обыскали саперы, взрывчатых веществ и каких-либо устройств обнаружено не было, грузовой отсек был пуст. При этом полицейские изъяли несколько улик, среди которых флаг со свастикой, черный рюкзак и рулон изоленты.

В Секретной службе США заявили, что в результате инцидента никто из сотрудников Белого дома или какого-либо другого агентства не пострадал.

Грузовик протаранил ограждение в парке возле Белого дома вечером 22 мая. Очевидцы сняли на видео, как водитель фургона остановился на тротуаре возле площади Лафайет, после чего набрал скорость и въехал в барьеры безопасности, ограждающие комплекс администрации в Вашингтоне. Фургон принадлежал компании U-Haul, которая предоставляет грузовики в аренду.