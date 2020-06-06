США

Прокурор Нью-Йорка отказалась преследовать за нарушение комендантского часа

22:21, 06 июня 2020
Фото: Lev Radin/Global Look Press

Нью-йоркский прокурор района Куинс Мелинда Катц отказалась преследовать людей, нарушивших комендантский час или правила социального дистанцирования. Таким образом она сообщила о совей поддержке аналогичной позиции окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса.

Она отметила, что привержена делу изменений ради социальной справедливости. Она не будет налагать санкции на людей, задержанных за это нарушение.

Наш моральный долг состоит в проведении такой общественной политики, которая будет гарантировать ньюйоркцам, что при нашей системе правосудия жизни темнокожих тоже важны, а насилие со стороны полиции является преступлением, — процитировала она в Twitter Вэнса.

Как писал NEWS.ru, темнокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд погиб на глазах десятков прохожих 25 мая, когда его задержали по подозрению в использовании фальшивой банкноты. Убийство мужчины привело к массовым протестам, которые во многих городах США сопровождаются беспорядками, погромами и мародёрством. Комендантский час введён в более чем половине штатов. Полицейский Шовин задержан, другие патрульные отстранены.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях