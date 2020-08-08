Производство мороженого с ликёром разрешили в Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/4f1ab928-d967-11ea-8506-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

В американском штате Нью-Йорк легализовали производство мороженого с добавлением ликёров.

Закон подписал губернатор штата Эндрю Куомо. Об этом сообщает издание Travel and Leisure. Два года назад в Нью-Йорке был отменён запрет на производство мороженого с пивом и сидром. Теперь в него можно добавлять ликёр.

По мнению властей, новый закон простимулирует малый бизнес в штате, а также позволит производителям крафтовых напитков и молочной продукции удовлетворить запросы потребителей.

Согласно правилам, мороженое не должно содержать в себе более 5% алкоголя. Кроме того, лица, не достигшие 21 года, не смогут употреблять такой десерт. По словам производителей, сочетание крепкого алкоголя и сливочного мороженого открывает новые возможности для импровизации. На сегодняшний день кроме ликёра, пива и сидра в десерт при производстве можно добавлять вино и кленовый бурбон, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты Роскачества подготовили ряд рекомендаций по правильному выбору мороженого.