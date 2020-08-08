Производство мороженого с ликёром разрешили в Нью-Йорке

В американском штате Нью-Йорк легализовали производство мороженого с добавлением ликёров.
Закон подписал губернатор штата Эндрю Куомо. Об этом
По мнению властей, новый закон простимулирует малый бизнес в штате, а также позволит производителям крафтовых напитков и молочной продукции удовлетворить запросы потребителей.
Согласно правилам, мороженое не должно содержать в себе более 5% алкоголя. Кроме того, лица, не достигшие 21 года, не смогут употреблять такой десерт. По словам производителей, сочетание крепкого алкоголя и сливочного мороженого открывает новые возможности для импровизации. На сегодняшний день кроме ликёра, пива и сидра в десерт при производстве можно добавлять вино и кленовый бурбон,
Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты Роскачества подготовили ряд рекомендаций по правильному выбору мороженого.
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